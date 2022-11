O que há dentro dos quadros do Museu Nacional de Arte Antiga

Em 1519, Hans Holbein, o Velho, pintava “Virgem com o Menino entre Santas e Anjos”. A obra tem como tema central o que o seu título descreve, mas não só. É preciso um olhar mais atento ou debruçado noutra perspetiva para se poder ver a riqueza da pintura também no que respeita à sua iconografia botânica. Como esta obra, tantas outras no Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA) conseguem dar notícia e especificar elementos da Natureza que existiam à época e que relegamos consecutivamente para segundo lugar. É essa nova visão que o Roteiro da Iconografia Botânica mostra. Naturezas-mortas explicadas ao pormenor, como a de Josefa de Óbidos que aqui mostramos, são também alvo de análise e de descodificação dos seus mais afoitos jogos simbólicos. E, de facto, a sua compreensão torna mais claro o interesse e a técnica de as pintar.

