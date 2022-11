Miniaturas gigantes. Ópera e dança para o confinamento

De há um ano para cá, sensivelmente, a presença e o peso dos projetos e propostas online, se já eram grandes, cresceram desmedidamente, como não é difícil de compreender. Agora, que a situação de pandemia está numa das suas piores fases, a relação entre confinamento e internet voltou a mostrar a sua previsível inevitabilidade. “Previsível inevitabilidade” é uma expressão estranha a algo desconfortável, parece que se está a dizer uma coisa errada. Mas numa altura em que a distinção entre certo e errado tende a esbater-se perigosamente, não há também maneira de contornar certas evidências, e a linguagem encarrega-se de as manifestar quando menos esperamos. Neste caso, a “previsível inevitabilidade” da nossa relação com a internet e o universo online talvez não seja mais estranha do que a relação, previsível e inevitável, entre artes performativas e universo digital. Não é da presença das tecnologias no universo das artes performativas que se trata; é, muito simplesmente, a substituição da presença física pela presença virtual que passa a ser norma, mesmo que por pouco tempo — espera-se.

Um dos projetos mais interessantes que neste campo apareceu chama-se “Imagination Is Alive”, e vem da Opera Ballet Vlaanderen — Ópera e Ballet da Flandres. São 14 vídeos, 14 miniaturas, como também são chamados, e o primeiro, “Exit/Awakening”, de Matt Foley e Kristie Su, foi lançado em maio de 2020.

