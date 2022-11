O Porto vai ter um Museu do Holocausto

Em 1939, fugidos de uma Europa em guerra, “muitos refugiados judeus começam a chegar ao Porto, sendo acolhidos pelos correligionários da cidade”. Composta então “por cerca de 50 pessoas, a comunidade judaica residente, esmagadoramente ashkenazita, com memórias traumáticas de pogroms no leste da Europa”, recebeu-os, “aconselhando-os a não se meterem em política, a cuidarem da sua apresentação, a serem modestos, delicados e discretos, a não elogiarem as qualidades do país que acabavam de deixar, a aprenderem depressa a expressar-se na língua portuguesa e a respeitarem as leis e os costumes locais”. Estas memórias explicam em parte a relação da cidade do Porto com uma das narrativas mais traumáticas da história do século XX e que agora poderá ser contada num novo museu.

Instalado na Rua do Campo Alegre, muito perto da sinagoga Kadoorie, e com abertura originalmente planeada para esta semana, o Museu do Holocausto do Porto, abrirá as portas “mal as medidas de confinamento o permitam”, avançou ao Expresso o curador Hugo Miguel Vaz. Criado pela Comunidade Judaica do Porto, o museu vai retratar não apenas “o nazismo, a expansão nazi na Europa, os guetos, os refugiados, os campos de concentração, de trabalho e de extermínio, a solução final, as marchas da morte, a libertação”, mas também o antes e o depois. Ou seja, “a vida judaica antes do Holocausto” e também o percurso posterior a 1945. Entre as salas, numa “exposição que para já terá características permanentes”, o museu propõe uma reconstituição dos dormitórios de Auschwitz-Birkenau, juntando-se depois “uma sala de nomes” e um memorial da chama. O museu tem ainda espaços para exposições temporárias, sessões de cinema, uma sala de conferências e um centro de estudos. Nos corredores lança-se uma narrativa completa com “fotografias e ecrãs” que asseguram a contextualização do que ali se conta.