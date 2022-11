O que aí vem. Os livros de 2021, do “fim de ciclo” de Coetzee ao novo Gonçalo M. Tavares

É um evangelho distópico, uma reflexão sobre a exegese, uma indagação sobre a linguagem levada às últimas consequências, uma parábola social ou, simples e prosaicamente, a história de uma criança excecional. Estas são algumas das definições que a trilogia sobre Jesus de John Maxwell Coetzee tem vindo a suscitar, e haverá com certeza mais algumas. Com início em 2013 com “A Infância de Jesus” e continuação em 2017 com “Jesus na Escola”, em 2019 o autor fechou o ciclo publicando “A Morte de Jesus”, que finalmente terá edição em Portugal em março deste ano sob a chancela da Dom Quixote.

Este livro, como aconteceu há dois anos com “Siete Cuentos Morales”, teve lançamento em espanhol antes do que em inglês, por escolha do autor, que considerou a tradução em espanhol — levada a cabo pela tradutora argentina Elena Marengo — como o documento original do qual devem partir as restantes traduções. Isto prende-se com uma postura política: “Tenho reservas em relação ao inglês a nível filosófico e político. Pertencer a um idioma é estar imbuído na sua visão do mundo, e cada vez estou mais distante da visão do mundo proposta pela língua inglesa”, disse ele ao diário “Clarín”. Além da rejeição do inglês como “língua imperialista global” e de afirmar não dever nada à indústria editorial de raiz anglo-saxónica, Coetzee argumentou que, atualmente, o seu estilo é “abstrato e desenraizado” e, por esta razão, facilmente transferível para outras línguas. Com efeito, a trilogia revelou-se o laboratório onde o escritor, Prémio Nobel da Literatura em 2003, ensaiou uma depuração extrema — há quem diga “espartana” — da sua linguagem.