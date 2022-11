O que aí vem. O cinema que vamos ver, do oscarizável “Nomadland” aos Beatles de Peter Jackson

A história de “Nomadland” é a odisseia de uma geração de sexagenários e septuagenários americanos que trabalharam como operários uma vida inteira e se descobriram numa situação social absolutamente insustentável a partir do crash económico de 2008 — e assim continuam até aos nossos dias. Impossibilitados de manter uma casa em condições normais e de suportar uma renda, estes guerreiros da classe média já com cabelos grisalhos, muitos sem reforma, outros com pensões de miséria, tornaram-se então nómadas a deambularem pelo território americano estrada fora, formando com as suas autocaravanas e camionetas improvisadas uma ‘nova tribo’ que se tornou caso de estudo — e que embaraça, afinal, as estruturas socioeconómicas do país. “Nomadland” é um retrato profundo e muito sério deste fenómeno social recente nos Estados Unidos. Já com idade para serem avós, os heróis do filme são homens e mulheres que vão sobrevivendo aqui e ali de trabalhos sazonais em armazéns, bares e restaurantes, ganhando nalguns casos à jorna, como acontecia nos primórdios da Revolução Industrial.

É uma vida no fio da navalha e disso se apercebe desde cedo o espectador quando a cineasta Chloé Zhao nos introduz a Fern, a espantosa personagem que Frances McDormand interpreta. O seu trabalho naquele gigantesco armazém da Amazon, no Nevada, é descontinuado. E então ela faz-se à estrada, como tantos outros — e é praticamente a única atriz profissional de uma obra em que o resto do elenco é formado por não-atores, quase todos a interpretarem as suas próprias vidas. A exceção surgirá com a aparição da personagem de David Strathairn, outro nómada que, às tantas, poderá significar para Fern uma hipótese de amparo. Na linha do horizonte de todas estas pessoas, contudo, quase não há sinais de esperança.