40 anos de “Colossal Youth”, dos Young Marble Giants. É preciso baixar o volume

Alison Statton e os irmãos Stuart e Phil Moxham eram o género de putos que, em 1980, até na Rough Trade — acabadinha de fundar e com imaculadíssima reputação indie — se sentiam como peixe fora de água: “Eu tinha 24 anos quando começámos a fazer música e não fazia a menor ideia do que iria ser a minha vida. Vivíamos em Cardiff que, na verdade, não existia no mapa da música, havia enormes obstáculos para ultrapassar. A solução foi fazer o oposto do que todos, à época, faziam e ver o que daí resultava. Mesmo quando nos mudámos para Londres, não nos sentíamos à vontade. Na Rough Trade, acolheram-nos de braços abertos, mas não éramos como nenhuma outra banda, sentíamo-nos de fora”, dizia Stuart, em 2015, à “Uncut”. O “oposto do que se fazia” foi pegar numa guitarra, num baixo, num rudimentar órgão Galanti, numa drum machine (construída pelo primo, Pete Joyce, a partir de um artigo da revista “Practical Wireless”), na voz de Alison (“A Alison não é uma cantora! Ela é só uma pessoa que canta como se estivesse na paragem, à espera do autocarro”, jurava Stuart a Simon Reynolds, em “Rip It Up and Start Again”) e, sob o nome Young Marble Giants, num único álbum — “Colossal Youth”, 1980 —, redefinir radicalmente o rumo da música: reduzida à essência das moléculas primordiais, pura geometria sonora apenas um passo à frente do silêncio, em 15 canções de que apenas três iam além dos 3 minutos. “Colossal Youth — 40th Anniversary Edition” reúne as provas do milagre tal como já se encontravam na reedição da Domino, de 2007, e acrescenta-lhes o registo do concerto final do trio, no Hurrah Club de Nova Iorque, em novembro de 1980.

Alison, com os Weekend, afro-jazz-abrasileiraria a matriz YMG mas Stuart, via The Gist, manter-se-ia fiel aos princípios: “Todas as minhas canções são como diagramas para o que poderiam ser se outros músicos as interpretassem.” “Embrace the Herd” (1982) puxaria um discreto lustro pop ao severo minimalismo mas, pouco sintonizado com o frívolo ar do tempo, Moxham, à exceção de meia dúzia de álbuns praticamente confidenciais, entraria em prolongado eclipse. Afinal, como “Holding Pattern” (2017) e, agora, “Interior Windows” demonstram, o cofre de The Gist encerrava ainda uma valiosa mão-cheia de tesouros. Sempre, porém, dentro daquelas coordenadas que Stuart Moxham, inflexivelmente, estabelece: “Para nos escutar, é preciso estar em silêncio. Costumo perguntar: ‘Conseguem ouvir-nos bem nas filas de trás?’ Se a resposta é sim, digo: ‘Ok, então vamos baixar o volume’.”