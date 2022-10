Livraria Lello chama Siza Vieira para criar novo espaço cultural

A comemorar o 115º aniversário, a Livraria Lello vai requalificar o edifício ao lado para criar um novo espaço cultural com a assinatura do arquitecto Álvaro Siza Vieira, prémio Pritzker, no número 148 da Rua das Carmelitas, no Porto.

"A data de 13 de janeiro de 2021, na qual se celebra o 115º aniversário da Livraria Lello, fica, assim, para a história como o momento em que foi anunciada a aceitação do convite do premiado arquiteto para a sua primeira intervenção num edifício no Centro Histórico da cidade Invicta", sublinha a direção da livraria que esta quarta-feira celebra 115 anos e também anunciou a compra do espólio da histórica Coimbra Editora que fechou em 2020, quando comemorava o seu centenário.

De acordo com Aurora Pedro Pinto, presidente do Conselho de Administração da Livraria Lello, “A realização deste sonho significa um investimento não só na Livraria Lello, mas também na cidade”, diz Aurora Pedro, presidente do Conselho de Administração da Lello, certa de que este "será um edifício com alma própria, dedicado à cultura e com diferentes valências, contribuindo para aumentar a oferta cultural e turística da cidade".

Com este projeto dedicado à cultura, a sua equipa quer "oferecer uma experiência mais qualificada a leitores e visitantes, aumentar a oferta cultural, partindo do Livro, tendo alma e um programa próprios, e que, paralelamente, por passar a estar ligado à Livraria Lello, facilite a circulação de pessoas no interior do número 144 da Rua das Carmelitas", explica.

“Adquirimos o acervo que era da Coimbra Editora e da Gráfica Coimbra com o claro objetivo de que estes livros não se perdessem ou fossem retalhados”, acrescentou sobre o espólio que Lello adquiriu e que inclui primeiras edições de obras de Miguel Torga, publicações de Marcelo Caetano e de António de Oliveira Salazar e obras de Vergílio Ferreira e Eugénio de Andrade, entre outras.

A icónica escadaria vermelha da Livraria Lello também está a ser transformada e, até abril, estará pintada de amarelo e cinza, as cores do ano Pantone, numa alusão ao caminho que quer percorrer: de força e esperança no Livro e na Cultura.