Karl Ove Knausgård: “A escrita aspira a tornar as coisas vivas”. A entrevista no fim do ciclo “A Minha Luta”

Ao telefone, a partir de Londres, a voz de Karl Ove Knausgård parece subir do fundo de um poço. Em tempo de pandemia, o escritor norueguês ainda não se habituou às videochamadas e pede desculpa por isso. Com cinco filhos seus (o mais novo com três anos), a que se juntam mais dois da atual companheira, habitou-se a gerir muito bem o escasso tempo disponível para trabalhar, enquanto as crianças estão na escola. Na manhã em que atendeu a chamada do Expresso, porém, ouvem-se ao fundo ruídos infantis, abrir e fechar de portas, a inconfundível atmosfera do caos doméstico. “Espere só um pouco, vou mudar de sala.” Quando finalmente se ouve o silêncio, dispõe-se a regressar, mais uma vez, aos meandros de um dos maiores fenómenos editoriais do século XXI.

No final de fevereiro de 2008, na cidade sueca de Malmö, para onde se mudara com trinta e poucos anos, Knausgård começou um projeto literário de uma ambição desmedida. Partindo da narração minuciosa da morte do pai e suas circunstâncias, dez anos antes, decidiu fazer da escrita um campo de exposição total. Recuperando a infância e a juventude, os namoros e a vida de casado, as conversas com os amigos e as frustrações profissionais, os conflitos familiares e a descoberta difícil da parentalidade, o escritor não deixou qualquer pedra do seu passado por virar. Exaustivo e por vezes exasperante, capaz de se demorar dezenas de páginas na descrição de um jantar, de uma viagem de automóvel ou de uma ida ao supermercado, Knausgård testou os limites da representação autobiográfica, num ciclo de seis livros que se assumiram sempre como romances e que era suposto concluir — escrevendo à velocidade da luz — em menos de um ano.