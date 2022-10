“The Nest”, a série de televisão escocesa que não devemos ignorar

Quanto vale um sonho? E até onde se pode ir para realizá-lo? Emily (Sophie Rundle) e Dan (Martin Compston) têm tudo ou quase tudo. Casa na linha de água, grandes vidraças, peças de design escolhidas a dedo para uma vivenda ao alcance de uma minoria, carros de luxo, grandes investimentos no imobiliário e na restauração. Mas não têm o que mais desejam há bastante tempo. Os tratamentos de fertilidade entraram há muito no quotidiano dos Docherty e o casal está numa situação limite. A irmã de Dan (Fiona Bell como a também enfermeira local Hilary), que aceitara carregar no ventre a esperança do irmão e da cunhada, sofreu um aborto e já só resta um embrião conservado.

Foram os problemas de saúde anteriores a ditar este destino ao casal. E na Escócia, onde vivem, não é possível pagar pela gestação de substituição. É certo que a solução é permitida nos Estados Unidos e que há dinheiro para fazê-lo sem hipotecar o futuro, mas o cadastro de Dan não está limpo — inconsequências da juventude que trouxeram consequências para a vida adulta —, e isso impede-o de conseguir as autorizações necessárias das autoridades. Em solo nacional não têm a quem recorrer, não conhecem quem seja tão altruísta e engravide de um filho alheio a troco do pagamento de despesas. Ou pelo menos era o que achavam até à chegada de Kaya (Mirren Mack) às suas vidas.