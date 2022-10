Ruben A., um “eu” absoluto. Por Pedro Mexia

Tudo começa com tempestade, agitação. E não é por acaso que as primeiras páginas do primeiro dos três volumes de “O Mundo à Minha Procura” (1964-66-68), agora publicados conjuntamente, descrevem em detalhe o naufrágio de um cargueiro na barra do Douro, era Ruben Andresen Leitão ainda uma criança. Mais do que um episódio com autonomia narrativa, esse espectáculo de brados, vagalhões e tragédia surge como uma alegoria, anunciando o que se seguirá: as coisas vistas e ouvidas, os colapsos e as azáfamas.

Preocupado consigo, debruçado para dentro, inquieto, insatisfeito, indisponível para colectivismos, Ruben pertencia e não pertencia ao meio social à Júlio Dinis onde nasceu. Era bom desportista, extrovertido, convivial, snobe q.b. Mas também fraco nos estudos, porque lento a entender aquilo que não lhe interessava, desassossegado, muito crítico com o seu “olho fino e à Balzac”, muito consciente de uma certa mediocridade cultural, muitíssimo inconformado com o viver habitualmente. Adolescente, romântico por natureza, embarcará numa paixão camiliana por uma menina idealizada e distante (referida sempre como ela, em itálico, como se fosse uma fantasmagoria). É um amor fulgurante e ansioso, feito de restrições e antecipações, breves encontros e longas fantasias, mitologia tremenda a que ela responde com notória indiferença. Será o amor “impossível” e “definitivo” de Ruben, do qual os outros parecem “desdobramentos” mais consequentes e menos duradouros.