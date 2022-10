Cinco anos sem Bowie. Eis os novos discos e um mapa de memórias partilhadas

A notícia chegou, com absoluta surpresa, faz este domingo cinco anos. David Bowie, que apenas dois dias antes tinha completado 69 anos e lançado o álbum “Blackstar”, desapareceu a 10 de janeiro de 2016 vitimado por um cancro no fígado do qual só o seu círculo mais próximo estava informado. O álbum, que na verdade guardava em si todo um programa de despedida, seria então reconhecido como marcante da sua obra tardia, mas está longe de ter representado um ponto final na sua discografia, que desde então conheceu vários lançamentos de arquivo, alguns deles apresentando gravações inéditas. E há novos lançamentos a caminho...

Este ano, uma vez mais, o dia 8 de janeiro, que hoje assinalaria o seu 74º aniversário, é celebrado com uma edição discográfica, hábito que o músico instituiu quando, em 2013, revelou de surpresa o single ‘Where Are We Now?’ que então assinalou o seu regresso após dez anos de silêncio. Um single, com versões de ‘Mother’ (original de 1970 John Lennon) e ‘Tryin’ to Get to Heaven’ (do álbum “Time Out of Mind”, de 1997, de Bob Dylan) foi lançado quer nas plataformas digitais quer numa edição física em vinil, esta limitada a 8147 exemplares (dos quais mil em vinil cor de creme). Ambas as gravações datam do final dos anos 90, tendo a canção de Lennon surgido para um tributo ao ex-Beatle que acabou por não se materializar. Já a versão do tema de Dylan ganhou forma durante as sessões de mistura do álbum “Liveandwell.com”, que conheceu uma edição original exclusiva no ano 2000 para os membros da BowieNet (o clube de fãs online que então existia) e que terá finalmente edição comercial generalizada em LP e CD no próximo dia 15.