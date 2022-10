Patti Smith ao Expresso: “Se tivesse que escolher entre a música e a literatura, escolhia a literatura”

A voz não hesita do outro lado do telefone. “Se tivesse de escolher entre música e literatura, escolhia a literatura. Acho que a música é muito importante, mas não é a minha primeira opção.” Patti Smith, a quem todos nos habituámos a ver cantar em cima de um palco, mergulhou na escrita e de lá não quer sair. Lançou um último álbum há oito anos, “Banga”, e ainda mal começou a pensar na ideia de gravar um novo disco. Na manga tem, sim, mais um livro sobre a vida, a sua e a dos seus, o terceiro de uma trilogia que teve início com “M Train”, em 2015, e se prolongou em “O Ano do Macaco”. O livro chegou a Portugal em agosto e termina com a ambição de “dar às pessoas alguma alegria”. Vem ainda no balanço do extraordinário “Apenas Miúdos”, de 2010, onde contou ao mundo a sua verdadeira história e a de Robert Mapplethorpe, nos idos anos 60 do século passado, na pouco adormecida cidade de Nova Iorque.

“‘Apenas Miúdos’ é um livro de não ficção, foi feito muito diligentemente. Tudo o que lá está é verdade, fiz pesquisa, e tentei que fosse o mais autêntico possível. Nos outros dois livros quis ver-me livre dessa responsabilidade e escrever sem restrições. Gosto de escrever, gosto de escrever enquanto viajo. Gosto de me permitir escrever entre a ficção e a não-ficção, movo-me entre o real e o sonho. Estou a trabalhar num outro texto que leva o leitor para outra dimensão, uma dimensão de sonho e de imaginação, com personagens imaginárias, sonhos que acontecem durante o dia. Quis experimentar”, conta. “Quis experimentar a fazer como Jean Genet. Ele é o meu modelo de escrita, apesar dos meus livros não terem nada a ver com os dele. Ele é sempre a personagem principal e passa por muitas situações, algumas são verdade, outras pertencem ao reino da poesia. Gosto dessa liberdade de navegar entre a ficção e a não-ficção.”