Gabriel Garzón-Montano: o artista do futuro

Não há revolução como a que está para vir. E a confirmação de um artista tão completo e provocador quanto Gabriel Garzón-Montano parece ser bem representativa de como 2020 pode vir a ficar para a história como o ano em que se cimentou um novo ciclo no universo pop: o da abertura às vozes de um mundo que não se esgota na cultura anglo-saxónica. Filho da cantora lírica e multi-instrumentista francesa Alexandra Montano, que colaborou com Philip Glass, por exemplo, e de um pai colombiano que cedo o apresentou à cumbia, o músico nascido e criado em Nova Iorque começou a esboçar muito novo um caminho musical para si próprio. Aprendeu a tocar bateria ainda pré-adolescente, mas quando lhe perguntamos, hoje, quantos instrumentos domina, começa a enumerá-los como se a lista não tivesse fim: bateria, baixo, guitarra, piano... A confiança com que registou não só a sua voz como muitos desses instrumentos em “Agüita”, este seu segundo álbum, encontra paralelo na forma desprendida como nos confessa que, apesar de cedo se ter apercebido que as pessoas respeitavam a sua música, sempre se sentiu um outsider. “Toda a gente ficou a conhecer o meu nome muito no início, mas em Los Angeles a conversa era esta: ‘ele não vai a lado nenhum, tem um nome demasiado longo’”, recorda, “eu respondia sempre que estava a tentar fazer com que fosse difícil vender-me. Era muito cínico e irritante com as minhas piadas. Gritava com todas as pessoas com quem falava. E cá estamos, agora. É um momento muito poderoso”.

No caminho até “Agüita”, começou por editar o EP “Bishouné: Alma del Huila”, em 2014, e depois uma esplendorosa estreia nos registos longa-duração intitulada “Jardín”, em 2017, disco no qual já começava a explorar os numerosos caminhos que a sua música vai seguindo, sem se comprometer com nenhum. Arriscando-se a ser visto como artista sem norte, o seu primeiro álbum revelou-se uma forma excitante de mostrar que tinha muito terreno por onde cultivar e que não queria impor limites à sua criatividade. Este segundo capítulo da discografia de Garzón-Montano cumpre essa promessa, com o músico a passear-se com ginga de mestre pelo reggaeton, o r&b ou o funk mais desbragado. A forma como se apropria de diferentes géneros musicais é, confessa, uma forma de transgredir os seus limites. “De forma a desafiar a categorização, tens de te referir de forma violenta às categorias existentes”, provoca, “tens de funcionar dentro disso para o poderes criticar. Quero apresentar-me com uma mistura de géneros para poder falar contra a existência deles”. E é essa construção e desconstrução que ouvimos numa abordagem muito peculiar ao reggaeton em ‘Muñeca’, nas apropriações trap de ‘Mira My Look’ ou no explosivo ‘Agüita’ e nas sedosas e sumptuosas baladas r&b ‘Someone’ e ‘With a Smile’. De canção para canção, fica sempre a descoberto uma vontade irrequieta de nos deixar a adivinhar, como se, mais do que um álbum, ‘Agüita’ fosse uma (coesa) playlist. “A não ser que seja o meu álbum favorito de todos os tempos, não consigo ouvir discos por inteiro”, declara, “gosto de pôr a tocar o Gunna, depois o Caetano Veloso, depois a Aretha Franklin, depois a M.I.A., o Tego Calderón, a Björk, e assim por diante. Isso faz com que as coisas sejam muito mais especiais. É como se fosse um menu de degustação: nunca te cansas. Estás constantemente a ser surpreendido, como uma criança”.