Abel Ferrara de volta ao grande ecrã

Não é condição necessária, os filme são perfeitamente autónomos, mas quem se recordar de “Tommaso”, filme anterior de Ferrara, descobrirá em “Sibéria” uma estranha familiaridade. No primeiro, Willem Dafoe interpretava em Roma um realizador mergulhado numa crise existencial e artística enquanto preparava, aos soluços, um filme que já era “Sibéria”. Neste último, Dafoe chama-se Clint (personagem que “Tommaso” também anunciou) e é — não somos nós que o dizemos mas Ferrara himself — o resultado daquela criação. Isto pode parecer informação secundária mas por ela se conclui que as duas obras não só partiram da mesma faísca como há uma relação de causa-consequência entre elas, além de outros pontos em comum: Dafoe, claro, protagonista naquele e neste, as presenças de Cristina Chiriac e da pequena Anna (mulher e filha de Ferrara que o acompanham para todo o lado), já para não dizer que a estrutura de produção de ambos é a mesma assim como a banda sonora de Joe Delia, o fidelíssimo compositor e amigo que ainda toca piano com Abel nos seus concertos e que com ele colabora desde os primórdios, “9 Lives of a Wet Pussy” (1976, o filme “X” de Ferrara) e “The Driller Killer” (1979).

E no entanto, nada anunciava que o dueto Ferrara/Dafoe desse origem ao labirinto que “Sibéria” propõe, confronto do tal Clint com o seu passado e com sonhos dele que entram de rompante no ecrã. Sabemos que ele se isolou (não ao certo porquê) e está ao balcão de uma solitária taberna que acolhe friorentos, algures numa paisagem montanhosa coberta de neve, com cinco huskies lá fora à espera dele quando é preciso partir de trenó. E pouco mais. O tempo de “Sibéria” traz uma ideia de continuidade e um passado que não foi completamente terminado. Mas depois começam a aparecer camadas que se descascam como uma cebola, são as “experiências, a imaginação e as memórias” de que Ferrara falou em entrevista.