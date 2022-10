Quem é este homem? Diogo Infante no papel de Ricardo III

Ricardo III nasceu em 1452 e foi Rei de Inglaterra desde 1483 até à sua morte, em 1485. Sucedeu ao seu irmão, Eduardo IV, e viveu durante a última parte da Guerra das Rosas, que viu defrontarem-se as casas de York e de Lancaster. Ricardo III foi o último Rei da casa de York, e morreu na batalha de Bosworth Field. “Ricardo III”, de Shakespeare, começa com um dos solilóquios mais famosos de todo o teatro ocidental, e que na obra de Shakespeare disputa o lugar de popularidade com o “Ser ou não ser”, de “Hamlet”. “Eis agora o inverno do nosso descontentamento/ Tornado verão glorioso por este filho de York” são as primeiras palavras da peça e da personagem; e a expressão “O inverno do nosso descontentamento” será familiar a qualquer pessoa com uma vida cultural simplesmente normal; John Steinbeck, por exemplo, utilizou-a para título do seu último romance, publicado em 1961.

Como tudo aquilo que, nas grandes obras, de grandes autores, parece simples, também aqui a simplicidade e a evidência são ilusórias — e a primeira palavra da peça não é a única das dificuldades que um tradutor encontrará quando a braços com o texto; “Now is the winter of our discontent/ Made glorious summer by this son of York”, assim são as duas primeiras linhas; ‘Eis agora’, ou ‘É agora’, por exemplo, pode parecer um detalhe; mas como se costuma dizer, ‘Deus está nos pormenores’, ou ‘O Diabo está nos pormenores’; a ambivalência do ditado fala por si.