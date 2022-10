“Capital e Ideologia”, de Thomas Piketty. Uma história da desigualdade

Quando surgiram as revelações dos Panama Papers e ficámos a saber os nomes de alguns portugueses com dinheiro em offshores, tive uma conversa com um colega que me disse achar muito bem que os ricos pusessem o seu dinheiro a salvo de pagar impostos em Portugal. Desse modo, ficavam com capital para investir nas suas empresas aqui. Inicialmente, pensei que o meu colega estava a ser irónico, mas depois percebi que não — a convicção era visível no seu tom ponderado, de quem rejeitava o nonsense comum. Aliás, eu já tinha ouvido coisas semelhantes a outras pessoas com rendimentos um pouco acima da média. Essas pessoas tinham os filhos em escolas públicas e utilizavam hospitais públicos, mas incorporavam na sua maneira de pensar argumentos que mesmo alguns defensores proeminentes da desigualdade económica não se atrevem a usar publicamente. Talvez pela sua situação de relativo privilégio, viam-se como parte de uma elite que se sentiria ameaçada por qualquer perspetiva de alterar a ordem económica vigente e, não sendo ricas, portavam-se objetivamente como aliadas dos ricos. O que não poderia deixar de se refletir na forma como votavam.

Thomas Piketty nota que o argumento em questão tem sido usado com frequência para defender desigualdades, pelo menos desde o século XIX. A sociedade burguesa da época punha grande ênfase na propriedade privada e apresentava qualquer ameaça a ela como uma ameaça aos cidadãos comuns. Era um valor sagrado, a defender por todos os meios, incluindo violentos, se necessário. Uma das consequências disso foi que em países como o Reino Unido e os Estados Unidos, quando se aboliu a escravatura, os proprietários de escravos foram generosamente compensados pelas suas perdas. Os escravos libertados, obviamente, não receberam nada e continuaram a ser alvo de segregação e outros maus-tratos. Entre as acusações que os estados do sul dos EUA faziam aos do norte estava a hipocrisia: teriam querido libertar os escravos para poderem ser eles a explorá-los, como mão de obra barata, nas suas fábricas.