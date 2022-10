“História do Soldado” na Gulbenkian. Um violino do diabo

A ideia era apelativa: uma peça de câmara para ser “lida [narrada], tocada e dançada”, e depois circular por vários países europeus como um circo ambulante. No centro criativo, Igor Stravinsky (1882-1971), um compositor apátrida que nasceu na Rússia, viveu em França, Suíça e EUA, para acabar sepultado em Veneza, onde os grandes — Monteverdi, Wagner, Diaghilev e o mítico Aschenbach, de Thomas Mann — foram morrer. Refiro-me à “História do Soldado” (1918), com texto do escritor suíço C. F. Ramuz, estreada no final da I Grande Guerra na Suíça neutral e central. O que a Guerra não impedia, foi cortado cerce pela pandemia da ‘gripe pneumónica’ de 1918: a prevista itinerância da “História do Soldado” nunca se realizou.

Vagamente inspirada num par de contos tradicionais russos, esta peça heterodoxa representa um pacto faustiano: no meio da guerra e longe da pátria, Joseph, um soldado-raso e iletrado, de saco às costas cheio de nada ou de coisa nenhuma, está de licença e caminha, dia após dia, em direção ao lar longínquo onde o esperam a mãe e a namorada; encontra o Diabo e troca a sua possessão mais valiosa — a rabeca ou violino, isto é, a sua alma — pelo livro do futuro que assegurará a sua felicidade e abastança. O tempo acelera, o espaço contrai — como na teoria da relatividade — e a desilusão será grande. Quem tudo quer, tudo perde. O Diabo será o último a rir. As personagens contam-se pelos dedos de uma mão (sobrando algum); a orquestra está reduzida a um septeto, uma espécie de jazz band democrática onde todos os músicos são solistas: violino, contrabaixo, clarinete, fagote, corneta (ou trompete), trombone e percussão (tambores, triângulo, pratos e pandeiretas). Por outras palavras: é fácil conseguir o distanciamento físico, tão necessário nos tempos que correm.