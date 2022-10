John Le Carré, uma pessoa de família. Por Clara Ferreira Alves

“A árvore da sombra fica num jardim público perto da Ribeira. Fiquei de pé e fiquei sentado debaixo a ver a madrugada subir dos lados do porto enquanto o orvalho formava lágrimas na minha gabardina.”

A árvore é o largo cedro do jardim do Príncipe Real, onde John le Carré se sentou várias vezes quando veio a Lisboa imaginar a cidade como cenário de um romance que estava a escrever, ou, como ele dizia, com o qual estava a discutir, “A Casa da Rússia”. A atração por Lisboa tinha a ver com a luz e o mar, e sobretudo com a melancolia da cidade, a tristeza que parecia pairar sobre as casas e as ruas como uma neblina leve e esfumada pelo vento que soprava do rio. Essa coisa a que chamamos saudade e é intraduzível. O herói do livro, Barley Blair, a que Sean Connery no cinema emprestaria um vigor masculino que está ausente do romance, comprou uma casa na cidade depois de receber uma herança e vive aqui de vez em quando.