Os melhores de 2020 na dança. A memória do corpo

Falar e mover. É apenas isto. E é tanto! Vânia Doutel Vaz, portuguesa com uma notável carreira internacional como bailarina, está sozinha em cena, rodeada pelo público por todos os lados. O conceito da peça é da húngara Eszter Salamon e estreou no Festival Alkantara (Culturgest, Lisboa), num fim de semana de novembro em que o confinamento levou os espetáculos agendados para a noite a apresentarem-se de manhã. A memória do corpo é aqui jogada num desdobramento maravilhoso: é o revisitar a composição dos movimentos; é ir a fundo na biografia pessoal, em que o corpo também conta uma história; e é ainda discorrer um texto do princípio ao fim do espetáculo.

Não há ilustração, mimetismo, não há expressionismo nem grandes expansionismos dos gestos. É depurado, aparentemente dissonante mas harmonioso. Tudo na medida certa. E a identidade — a artística e individual — de Vânia é determinante na poética, conteúdo e forma sublime desta peça, cujo texto foi criado a partir de várias entrevistas realizadas por Eszter Salamon à bailarina por Skype. Vânia vai ao fundo de quem é e das tensões geradas pela sociedade de que faz parte. Passa por interrogações como “quem possui o tempo para falar? E quem possui o espaço para ser escutado?”, porque, diz, “ser escutado é um privilégio”. “Still Dance For Nothing” é um desenvolvimento da pesquisa iniciada por Eszter Salamon em 2010 com “Dance for Nothing”, solo criado e interpretado pela própria, em que põe em relação o que define como duas partituras: uma coreográfica e outra textual-musical (uma música composta por palavras), apropriando-se da obra “Lecture on Nothing” (1949), de John Cage. Aqui, as duas partituras são constituídas por dançar e falar, sendo que a matéria de ambas é gerada pela performer com quem colabora. Esta parceria inaugura uma série de colaborações com os mesmos pressupostos.