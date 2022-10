“O Céu da Meia-Noite”. George Clooney perdido na catástrofe

O mundo tem os dias contados no novo filme de George Clooney, mas a personagem de Augustine Lofthouse (que estranho nome), o melancólico astrónomo que ele também interpreta, é a única capaz de manter a calma quando chega a calamidade. “O Céu da Meia-Noite” passa-se num futuro não muito distante, no ano de 2049 que também balizou o último “Blade Runner”. Estamos no observatório Barbeau, no gelo do Ártico, e num processo de evacuação em curso que é um salve-se quem puder. Augustine, contudo, fica no observatório como capitão em navio prestes a naufragar. No meio do caos, uma menina é deixada para trás, Iris (a debutante Caoilinn Springall), companhia de Augustine para os dias que lhe restam.

Ele consulta então as missões espaciais ativas e há uma que está de regresso a casa após o êxito da descoberta de K-23, uma lua de Júpiter que Augustine identificou em jovem e que reúne condições para a vida humana. A bordo da nave vem o resto do elenco: o comandante Tom (David Oyelowo), Maya (Tiffany Boone), Sanchez (Demián Bichir), Mitchell (Kyle Chandler) e Sully (Felicity Jones), que está grávida de Tom. A NASA já colapsou, eles não fazem ideia do que se passa na Terra. Cabe então a Augustine e à sua nova amiga avisá-los que é preciso inverterem a marcha: o futuro está em K-23, assim o contou “Good Morning, Midnight”, romance de Lily Brooks-Dalton que este filme adapta.