As melhores exposições de 2020. Das “aflições” de Louise Bourgeois à imprevisibilidade de Gabriel Abrantes

Extraordinária visita à longa produção artística de Louise Bourgeois (1911-2010), esta exposição apresenta três dezenas de peças, que vão do final dos anos 40 do século XX à primeira década do século XXI. Ambiciosa, “Deslaçar um Tormento” comporta a obra de uma carreira exímia de uma das artistas mais influentes do mundo, mostrando como os temas da solidão, do medo, da angústia, da violência e do desejo sexual se espraiam no trabalho que realizou até aos 98 anos. Um trabalho que varia também nas formas, nos materiais e nas escalas, caminhando entre a figuração e o abstrato. São esculturas em madeira, metal, mármore, bronze ou látex, objetos feitos de tecido.

São gravuras, desenhos, instalações, trabalhos gráficos, pintura. Numa exposição a um tempo reveladora e didática, que dá a perceber o modo como Bourgeois evoluiu e foi alargando sempre o seu espaço de experimentação, destaque para a célebre “Maman”, escultura monumental em forma de aranha e com direito a um saco com ovos por baixo do corpo do animal. Símbolo da maternidade, mas sobretudo uma ode à mãe, esta é uma das peças mais determinantes do trabalho de Louise Bourgeois. A mostra, porém, inclui outras das suas peças icónicas, como “The Destruction of the Father”, e duas das suas “Cells”, instalações em estruturas metálicas que aprisionam objetos e esculturas. Obra gráfica bastante e peças esculpidas de vária ordem mostram o lado mais orgânico da obra da artista, talhada por uma vida inconstante no dia a dia, sempre à procura do relacionamento com o outro. Os traumas de infância a passarem de memória a objetos soltos, reais, em que a figura do pai e da mãe, do homem e da mulher e a oposição entre os sexos se destacam amplamente. Uma oportunidade rara para ver o conjunto do trabalho de Bourgeois, pautado ainda pelos retratos da anatomia dos géneros e pelos pedaços de corpo fragmentados a simbolizar relacionamentos pessoais mais ou menos felizes, às vezes atrozes.