Os melhores filmes de 2020. Num ano negro, o melhor veio logo em janeiro

Nos Estados Unidos estreou em cima do Natal de 2019 para permitir cumprir as condições que o tornassem elegível para os Óscares. Entrou, logo a seguir, na temporada dos prémios com uma energia imparável, foi ganhando tudo o que havia para ganhar, parecia cão por vinha vindimada. A pujança com que caminhava parecia prolongar a que impelia, no ecrã, os protagonistas de “1917”, movimentados agentes numa guerra onde quase todos os mortos morreram quase parados. Lembram-se? Na Grande Guerra como se chamou (e ficou até porque, entre nós, não experimentámos a que veio depois), os soldados estavam semanas e semanas em trincheiras, vivendo na lama, com alguns breves assomos de ataque às outras trincheiras que o inimigo tinha em frente e sofrendo descargas de artilharia que iam fazendo a sua obra de arraso e extermínio. Nada de muito espetacular, convenhamos... De maneira que Sam Mendes, quando engendrou a história de “1917” com a sua coargumentista Krysty Wilson-Cairns, pôs os seus protagonistas encarregados de uma missão a cumprir em 24 horas, entregar ao comando das tropas, longe, um aviso secreto sem o qual uma aniquilação parecia certa. De maneira que, embora mostre os tugúrios das trincheiras e o inferno da lama, “1917” faz-se em corrida acelerada, em velocidade de montanha-russa, onde nem se evitam lugares-comuns dos filmes de aventuras, como aquela queda a um rio que conduz a uma cascata onde se está mesmo a ver que é morte certa, a não ser que... Para injetar ainda mais adrenalina no corpo do filme, Sam Mendes resolveu fazê-lo num único plano-sequência. Quase duas horas sem cortes é, evidentemente, uma coisa impossível num filme de guerra que não poupa meios nem espetacularidade, mas as costuras entre planos estão espantosamente bem cerzidas numa mise-en-scène que há de ter sido concebida ao milímetro e executada ao mícron. Só se entrevê um momento em que Mendes facilita: quando o protagonista se ‘apaga’, o filme se torna negro, para reacender logo que ele volta a si e a narrativa acorda. É uma cesura que corresponde à passagem para a noite, mas a gente perdoa já que as cenas noturnas são extraordinárias porquanto fazem a guerra passar a um estado alucinatório e o cinema crescer em gaseada beleza. É bem certo: as guerra proporcionam excelentes espetáculos. Pelo menos, na sala escura, pois guerra a sério é, deveras, outra coisa, uma coisa em que ninguém se põe a olhar para ver.

A energia com que “1917” avançou pela temporada dos prémios só foi travada mesmo junto à meta quando a Academia resolveu que o Melhor Filme não era uma saga de guerra, formalmente excelsa, e em língua inglesa, mas um filme coreano, “Parasitas” de Bong Joon-ho, num gesto que mostra que há muitas coisas em mudança na vetusta instituição americana que todos os anos distribui as mais cobiçadas estatuetas do mundo do cinema. Não foram, todavia, Óscares por arrebatar que retiraram brilho ao labor de Mendes, que bem se pode orgulhar de ter erguido um filme onde calha justa uma lauda — nunca nada assim se fez. Claro que se podem eternizar polémicas. Estou a escutar as detrações: “1917” é um filme onde tudo se dobra em favor da forma; “1917” é um filme onde os doentes (como o autor destas linhas...) que veem a linguagem se concentram no ‘como acontece’ em desfavor ‘do que acontece’; “1917” é um filme que não dá conta da realidade da Primeira Guerra Mundial; “1917” é um filme onde faltam emoções humanas e abundam emoções estéticas. De barato darei por comprovadas tais afirmações; mas há que, no mínimo, tirar o chapéu e no máximo, desejavelmente, aplaudir de pé, ao que Sam Mendes nos entrega quando o vemos num muito grande ecrã onde turbilhonamos como se um terramoto nos avassalasse. No ano em que a pandemia cortou três quartos das estreias, este é o possível melhor filme de 2020.