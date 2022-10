Marina Abramović, a imperatriz das artes. Entrevista exclusiva

É o primeiro dia de neve no norte do estado de Nova Iorque. Marina Abramović, 74 anos acabados de fazer (30 de novembro), mostra a paisagem que a rodeia, naquela casa em forma de estrela de cinco pontas, que comprou no início dos anos 2000, o comunismo ainda a tocar-lhe a vida. “Foi um ano difícil”, diz do outro lado do ecrã, “mas um milagre absoluto” também. Conseguiu levar a cabo três projetos de grandes dimensões e em meios completamente diferentes uns dos outros. Em setembro estreou a ópera “The Seven Deaths of Maria Callas”, em Munique; o canal Sky Arts já a tinha convidado para fazer a curadoria de uma série de horas de performances, para passarem na televisão; e a tecnologia tinha tomado conta da sua arte em “Life”, uma obra de realidade virtual e realidade aumentada, cuja versão três, foi leiloada em outubro pela Christie’s.

Agora a notícia é outra e já corre mundo. Marina vai ser a primeira mulher a expor na Royal Academy of Arts, em Londres, em 252 anos de história. A exposição deveria realizar-se este fim de ano, mas devido à covid-19, foi adiada para a próxima temporada. “É uma grande responsabilidade. Lá, só mesmo os grandes artistas é que têm exposto, artistas gigantes como Anselm Kiefer, Anish Kapoor ou Georg Baselitz. Todos homens. Deram esta oportunidade a uma mulher e tenho de fazer algo de muito, muito bom, tão bom que possa abrir as portas a outras mulheres. Há artistas maravilhosas. O convite apanhou-me de surpresa, mas depois veio o medo. É um lugar enorme, onde toda a gente quer chegar.”

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.