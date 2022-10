A política atrás de “Mulher Maravilha 1984”. Mudança ou marketing?

Quando se estreou o tomo I da saga “Mulher-Maravilha”, em 2017, uma boa parte da discussão que à sua volta se gerou no mundo anglo-saxónico teve por centro as virtudes simbólicas da super-heroína do título. E, em particular, a sua capacidade de funcionar como um ícone feminista. Estávamos perante um debate que, vários anos antes da estreia do primeiro filme, fora já levado a cabo por uma série de estudos académicos que procuravam retraçar a génese e a evolução cultural de uma personagem ambivalente. De facto, embora tenha sido criada em 1941 como um símbolo feminista (tratava-se então de introduzir a figura de uma mulher quase omnipotente no meio masculino dos comics), a personagem que agora regressa em “Mulher-Maravilha 1984” ficou, desde o início, refém da visão da sexualidade do seu autor. Mesmo que a realizadora e argumentista Patty Jenkins (a trabalhar num novo “Cleópatra” e escalada para “Star Wars: Rogue Squadron” em 2023) tenha fixado a ação deste tomo II nos anos 1980, em plena Guerra Fria, com Gal Gadot no papel de uma super-heroína a enfrentar uma conspiração mundial.

Mas o autor de que falamos é o original, William Moulton Marston (1893-1947), um psicólogo creditado como um dos inventores do polígrafo que, como mostra um filme de ficção de 2017 (“Professor Marston and the Wonder Women”, de Angela Robinson), vivia na década de 40 numa relação poliamorosa com a mulher e uma ex-aluna. A anedota só é relevante porque Marston acreditava piamente na superioridade emocional das mulheres, que, segundo ele, decorria sobretudo da sua maior propensão para encontrar prazer e poder na sua própria submissão. Não se estranhe, pois, que as histórias da Mulher-Maravilha que Marston assinou abundem em referências a práticas BDSM, que definem aliás os limites dos poderes da super-heroína (que, nos anos 40, desapareciam sempre que um homem lhe atava as mãos).