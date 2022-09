Itamar Vieira Júnior vence Prémio Oceanos

O romance “Torto Arado”, do escritor brasileiro Itamar Vieira Júnior, ganhou o Prémio Oceanos 2020. O segundo lugar foi para “A Visão das Plantas”, da portuguesa Djaimilia Pereira de Almeida, enquanto o terceiro coube a “Cartas à Rainha Louca”, da brasileira Maria Valéria Rezende.

Numa edição na qual concorreram mais de 1.800 obras — mais 400 do que em 2019 — publicadas em dez países, tudo se resumiu à escolha entre dez finalistas. Entre eles estavam nomes como José Luís Peixoto, Julián Fuks, Abel Barros Baptista, Tiago Oliveira ou Julia de Souza. Mas acabou por vencer aquele que, em 2018, foi também distinguido pelo Prémio LeYa, e cuja história se centra no Brasil rural e em duas mulheres, Bibiana e Belo Nísia, filhas de trabalhadores de uma fazenda no sertão da Bahia e descendentes de escravos.

Itamar Vieira Júnior nasceu em Salvador da Bahia, em 1979. Formado em Geografia, doutorou-se em Estudos Étnicos e Africanos. Antes de “Torto Arado”, o primeiro romance, escreveu dois livros de contos — “Dias”, de 2012, e “A Oração do Carrasco”, de 2017, que ganhou o Prémio Jabuti.

Os portugueses Joana Matos Frias, Ondjaki e Carlos Mendes de Sousa, a são-tomense Inocência Mata e os brasileiros Angélica Freitas, João Cezar de Castro Rocha e Viviana Bossi integraram o júri final do Oceanos, cujo valor pecuniário é de 120 mil reais (aproximadamente 19 mil euros) para o primeiro lugar, 80 mil (cerca de 12 mil) para o segundo e 50 mil (8 mil) para o terceiro. O Prémio conta com o patrocínio do Banco Itaú e da DGLAB - Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas.