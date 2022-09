Lojas de vinil: visita guiada a um mapa feito de aventuras com amor pela música

Nos últimos anos tem sido frequente a revelação de resultados de retoma da venda de discos em vinil. É certo que são valores que podemos entender como espaços de nicho, cabendo hoje a maioria dos consumos de música gravada ao streaming. Porém, o volume de novas edições e reedições em vinil, o reaparecimento da cassete áudio e até mesmo uma resistência do CD (sobretudo no espaço das edições com material de arquivo e no mercado da segunda mão) traduzem-se no reaparecimento de algo destinado a quase desaparecer do mapa: as lojas de discos. Iniciativas como o Record Store Day e a criação sustentada de novos públicos (não apenas os mais velhos melómanos mas também novos consumidores), que reconhecem um prazer na adesão aos suportes físicos, sobretudo o vinil, frequentam hoje as lojas de discos. E só em 2020 abriram quatro novas lojas de discos em Portugal: a Jazz Messengers, a Neat Records e a Tubitek em Lisboa e a Music and Riots no Porto. Todas estas pequenas lojas são, através dos seus profissionais, exemplos de vidas com grande amor pela música. São aventuras feitas de som e de resistência. E, sobretudo num ano difícil, mais do que nunca merecem ser visitadas. Aqui fica assim uma visita guiada a pequenas lojas de discos independentes que podemos encontrar atualmente entre nós.

Viajemos de norte para sul. E começamos em Braga, onde a Tubitek (uma marca com história antiga, feita no Porto) tem uma das quatro casas daquela que é, neste momento, a maior rede de lojas de discos em Portugal. À Tubitek Braga (na Rua de São Marcos, 56) juntam-se a loja em Leiria (a Auditu/Tubitek, na Rua da Graça Lúcio da Silva, 7), a recentemente inaugurada em Lisboa (Rua do Crucifixo, 79) e, naturalmente, a loja que encontramos no Porto, no número 31 da Praça D. João I.