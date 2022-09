“Let Them All Talk”. Quando Steven Soderbergh vem de cruzeiro

O caminho de Soderbergh tem uma grandessíssima falta de moderação, são quase 30 as longas-metragens em pouco mais de 30 anos no ativo desde “Sexo, Mentiras e Vídeo” (um miúdo de 26 anos chegava embasbacado a Cannes 1989 e deixava-a com uma Palma de Ouro...) e garante-se que não estamos a incluir nas ‘quase 30’ as curtas, os clipes, os documentários e também as séries de TV que têm ocupado o realizador de Atlanta descendente de avô paterno sueco.

Soderbergh tem uma elasticidade inacreditável no cinema americano das últimas três décadas, passa de blockbusters a filmes de três tostões (tal como passou do super 8 mm à câmara digital mais sofisticada) sem pestanejar. Produz, realiza, fotografa, monta, por vezes escreve, e só não interpreta porque não se pode ter jeito para tudo, se tivesse começado a fazer filmes nos anos 10 do século passado teria rivalizado com Allan Dwan pelo mais prolífico dos cineastas.