O álbum perdido dos It’s Immaterial em toda a sua glória

Quando Jarvis Whitehead e John Campbell, aliás, It’s Immaterial, intitularam o álbum de estreia “Life’s Hard and Then You Die” (1986) não podiam adivinhar que tinham encontrado a síntese tristemente exata para (quase) tudo o que o futuro lhes reservava. Coproduzido (não sem conflitos) por Jerry Harrison, dos Talking Heads, desse peculiar lugar de encontro entre pop, jazz, spoken word, eletrónica, os vários minimalismos e a folk resultaria um sucesso totalmente inesperado, ‘Driving Away from Home’, que, no momento em que trepava pelas tabelas de vendas britânicas e as rádios lhe estendiam passadeiras vermelhas, a editora deixou, indesculpavelmente, esgotar.

Quatro anos depois, nos Castlesound Studios do mágico Calum Malcolm — que em “A Walk Across the Rooftops” (1984) e “Hats” (1989) já elevara os Blue Nile aos céus —, os dois ex-colegas de universidade atingiriam, subitamente, a perfeição: “Song” era um milagre de levitação de melodias e imagens impressionistas suspensas no tempo (“Yesterday I saw you, Main Street way, looking at the empty boarding houses and closed arcades. Well it’s funny, just to think, the tides now out and there is very little story to be found in the shops and buildings here” — ‘New Brighton’), instantâneos translúcidos simultaneamente frios e pungentes, “uma espécie de emoção controlada que nunca se liberta. A sensação de que está sempre algo à beira de acontecer na narrativa mas nunca acontece”, diria Campbell, à época. Porém, coincidindo a publicação com o processo de encerramento da editora Siren — uma subsidiária da Virgin que Richard Branson, por esses dias mais interessado em projetos de aviação comercial, não hesitou em sacrificar —, seria por ela praticamente ignorado, e muito poucos o ouviriam.