Como Amália moldava a forma das canções

Integrado nas comemorações do centenário de Amália Rodrigues, o disco “Amália 1970 — Ensaios” chega esta semana às lojas apresentando gravações que nos permitem acompanhar o seu processo criativo, juntamente com Alain Oulman e Fontes Rocha. As gravações datam todas de 1970, umas delas captadas em casa de Amália, outras nos estúdios em Paço de Arcos, havendo ainda algumas que o próprio Oulman registou para apresentar novas canções. “Muitas vezes o que conhecemos ou é uma primeira versão ou o produto final, mas aqui o que temos é o caminho”, ou seja, um olhar sobre a construção de “coisas que ela depois modificou completamente”, repara Frederico Santiago, que assegura a curadoria desta edição, sublinhando o modo como estas gravações nos permitem acompanhar como Amália vai encontrando a forma de abordar o que canta. “Há uma melodia que ela mesma compõe”, reforça, servindo este disco para exemplificar que há em Amália mais do que apenas uma intérprete. “Não há apenas aquele improviso que ela fazia sempre ao vivo”, mas aqui notamos que Amália “está à procura de ambientes”, acrescenta.

Estas gravações correspondem a um momento imediatamente posterior a “Com Que Voz” e volta a juntar Amália a Oulman. Muitas das canções que aqui ouvimos apareceriam em disco mais tarde em “Cantigas Numa Língua Antiga” (1977). Mas há aqui um inédito, ‘Sete Estradas’, que Amália nunca editou em disco. Neste caso encontramos aqui o “ensaio em que Oulman apresentou a versão dele e depois Amália pensou pôr ali no meio uma cantiga popular espanhola”, nota Federico Santiago para exemplificar o “trabalho de composição que havia entre eles”.