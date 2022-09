Receitas vão ajudar profissionais em carência extrema. Quer comprar uma t-shirt dos festivais que o vírus mandou ao ar?

“2020: que desperdício de ano. Tudo de mau que podia ter acontecido, aconteceu. Tudo de bom que ia acontecer, foi cancelado. Festivais, feiras, competições, todo o tipo de eventos culturais, quase tudo cancelado”: assim começa o vídeo de apresentação da campanha de solidariedade intitulada “Uncancel Collection”. A iniciativa coloca à venda as incontornáveis t-shirts e todo o merchandising habitual que os festivaleiros guardam com estima para lembrar momentos inesquecíveis, de cumplicidade, celebração e partilha com amigos.

Os produtos estão à venda, a partir desta quarta-feira e até 15 de dezembro, numa plataforma online. As receitas revertem, na totalidade, para apoiar a União Audiovisual, grupo informal que presta auxílio aos profissionais do sector, atirados para uma situação de carência extrema. Os fundos gerados serão convertidos em cartões alimentares.

“Ao comprarem uma lembrança do evento que não aconteceu, os portugueses não estão apenas a comprar uma recordação de um espectáculo cultural ou desportivo que este vírus obrigou a cancelar mas estão, sobretudo, a ajudar os profissionais do sector na fase mais difícil das suas vidas”, sublinha João Ribeiro, um dos mentores da campanha.

O responsável defende que esta “é uma forma de transformar o desperdício numa causa onde todos podem participar”.

Para ilustrar as dificuldades vividas nesta “fase negra que a indústria está a viver”, a organização frisa que “a fome é já uma realidade”.

A “Uncancel Collection” coloca na montra virtual milhares de artigos, alusivos a festivais que se associaram à campanha, como o Rock in Rio, NOS Alive, NOS Primavera Sound, Vodafone Paredes de Coura, Super Bock Super Rock, Meo Sudoeste, entre outros, além de bandas como Da Weasel e Um Corpo Estranho.