“Gabriel e a Montanha”. A cegueira do turista num grande filme sobre a sobranceria cultural

Na base do projeto de “Gabriel e a Montanha” está um caso real, o de um jovem doutorando de boas famílias que, em 2009 e quando estava prestes a concluir uma viagem de vários meses à volta do mundo, foi encontrado morto no Monte Mulanje, no Malawi. É aliás com a descoberta do cadáver de Gabriel Buchmann por dois trabalhadores rurais que o filme arranca. Entre os amigos de Gabriel estava o próprio realizador Fellipe Barbosa, que, oito anos após a tragédia, decidiu assentar arraiais em África, para reconstituir em flashback as últimas etapas do périplo do morto (passadas entre o Quénia e o Malawi).

Desse exercício nasceu uma obra de homenagem que, além de imune ao sentimentalismo, nos propõe uma análise crítica sobre a forma como o protagonista se relaciona com o que lhe é estranho, ou seja: com os espaços que atravessa e as figuras com que se cruza. E o que caracteriza essa relação é, sobretudo, a cegueira de Gabriel, a sua incapacidade de se perceber a si mesmo como um corpo estranho ao seu contexto. Movido pelo ideal de viajar de uma maneira “não-turística e sustentável” (sic), instala-se a troco de dinheiro nas casas dos habitantes dos locais que visita, imaginando que o seu desejo de autenticidade cultural o levará a fundir-se organicamente no desconhecido (depois de ter sido acolhido pelos Massais do Quénia, ele acreditará de facto que faz parte da tribo). Pior: supondo também que o seu conhecimento teórico sobre o novo mundo que percorre lhe permitirá dominá-lo. Veja-se como ele despreza por sistema as indicações dos guias turísticos que o acompanham.