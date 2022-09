O regresso da praga. Leitura para dias de pandemia

O que vai mudar na sociedade com o coronavírus? Para muitos desempregados e outras pessoas que sentem na pele as vulnerabilidades da estrutura social como ela é hoje, a crise devia ser uma oportunidade para repensar as coisas. Em que sentido, é difícil dizer. Não se imagina o coronavírus a gerar movimentos revolucionários do tipo dos de há um século, ou reconstruções da ordem internacional e nacional como a seguir à II Guerra Mundial. As catástrofes não são todas as mesmas, e as epidemias também não. Se algumas mudam profundamente a sociedade, como foi o caso da peste negra — a pandemia por excelência, onde outras ainda vão buscar não só um elenco de medidas a tomar como o próprio vocabulário —, outras têm efeitos mais limitados. Segundo Frank M. Snowden, dois dos empreendimentos bélicos de Napoleão, no Haiti e na Rússia, poderão ter sido decididos pela doença — febre-amarela no primeiro, disenteria e tifo no segundo. Ambos contribuíram para evoluções históricas importantes. A devastação do exército francês que tinha sido enviado para reprimir uma revolta de escravos no Haiti arruinou as esperanças imperiais de Napoleão nessa parte do mundo (o que, por sua vez, o convenceu a aceitar a compra da Louisiana pelos EUA, o que por sua vez quase duplicou a dimensão do novo país...), enquanto o revés na Rússia foi o início do fim do imperador. A cadeia de acontecimentos a partir daí culmina na derrota final de Napoleão e no congresso que deu um século de paz à Europa, mas não se pode dizer que tenha resultado diretamente da doença.

Quanto a efeitos de outros tipos — demográficos, sanitários, culturais — os da peste bubónica são sem paralelo. Tendo matado talvez um terço da população europeia, a peste conserva um lugar único na memória coletiva. O seu legado artístico vai desde a pintura e a música à literatura e ao cinema, que continua a explorar regularmente o tema. Na saúde pública, várias das medidas ainda hoje adotadas para conter pandemias têm origem na Veneza dos séculos XV e XVI, quando os efeitos trágicos do comércio internacional oriundo da Ásia já não podiam ser negados. Quarentenas, cordões sanitários, lazaretos eram elementos de um sistema administrado por funcionários com vastos poderes especiais, e onde nem faltava o subtexto teológico, por exemplo, em relação à medida emblemática cujo nome, embora não a duração, se manteve até hoje.