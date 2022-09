Dido, uma musa europeia. Um concerto antológico na Gulbenkian

Um espetáculo com uma Dido da classe da norueguesa Marianne Beate Kielland quase merece à partida cinco estrelas, independentemente do restantes elementos, mas neste regresso da obra-prima de Henry Purcell (1659-95) à Fundação Gulbenkian havia outras mais-valias, a começar pela impecável Belinda de Ana Quintans e a direção dinâmica e inovadora de Maxim Emelyanychev. “Dido & Aeneas” (1684?) tem sido uma presença regular em palcos lisboetas: na Gulbenkian em 2013 com Os Músicos do Tejo e no ano seguinte com a Musica Aeterna de Teodor Currentzis e a extraordinária Anna Prohaska na protagonista; também no CCB em 2017 com a Academia Barroca Europeia de Ambronay sob a direção de Paul Agnew. Kielland é uma daquelas intérpretes que, ao abrir a boca para cantar, nos arrebita as orelhas e abre os olhos para a refulgência da voz, a justeza do fraseado e o expressionismo da postura. Um exemplar raro de uma excelente cantora dramaticamente convincente. Acrescento que teve a sorte de encontrar em Quintans uma companheira à sua altura. A classe de qualquer artista dramática revela-se logo no modo como, enquanto sentada, reage quase impercetivelmente à música à sua volta, à maneira como se levanta ou olha para os colegas enquanto canta (em versão de concerto). O que experimentámos foi uma lição de bel canto no sentido absoluto das palavras.

Dido, a rainha-viúva de Tiro (na Fenícia), fundadora de Cartago — algures na Tunísia — onde se apaixona pelo príncipe troiano Eneias cujo destino era Roma, atravessa todas as histórias, da mitologia à literatura e à música europeias. Devemo-lo ao Livro IV da “Eneida” (29-19 a.C.), de Virgílio. Em grande parte o carácter da Europa foi modelado pela orla mediterrânica oriental e meridional. Dido é outra mulher poderosa e determinada, como Cleópatra, que não resistiu à perda do amante e se suicidou. (A Brünnhilde de “O Anel dos Nibelungos” pertence à mesma linhagem, mas a Norte.) Eneias abandona Dido por razões políticas. Sucede que a cultura europeia se alimenta também dos conflitos entre o amor e a política, como mostram os episódios da Inês de Castro ou das seis mulheres de Henrique VIII. As influências de Dido nas culturas italiana, francesa e britânica foram enormes. Enquanto Hector Berlioz optaria pela veia épica em “Les Troyens à Carthage” (1863), Purcell construiu um drama conciso e emocional, de grande unidade formal e quase gluckiano na sua pureza. Não é apenas a escala que as separa; os focos e sensibilidades são também distintos. Em Berlioz, o herói é Enée, cuja descendência populou Roma e gerou Júlio César. Em Purcell, a história é contada no feminino: o centro emocional é Dido, coadjuvada por Belinda.