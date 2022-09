Sophia Loren volta aos 86 anos. Esta é a vida que lhe resta

Quem se lembra ainda da última vez que Sophia Loren esteve num ecrã de cinema? Quem recorda a última aparição da atriz que Vittorio De Sica, Alessandro Blasetti, Mario Soldati e Mario Camerini transformaram em sex symbol naqueles meados dos anos 50 do século passado, até ao estatuto de absoluta estrela cinematográfica que ela viria a conquistar na década seguinte, confirmado por tantos êxitos como “Duas Mulheres”, que lhe valeu o seu primeiro Óscar (o seguinte foi honorário), ou “Ontem, Hoje e Amanhã” e “Matrimónio à Italiana”, também dirigidos por De Sica, ambos ao lado de Marcello Mastroianni?

É muito provável, perante este cortejo, que já ninguém se lembre do telefilme biográfico de 2010 chamado “La mia casa è piena di specchi”, que foi adaptado do livro de memórias da irmã da atriz, Anna Maria Scicolone. Imediatamente antes, em 2009, Loren foi num breve papel a mãe de Daniel Day-Lewis em “Nove”, de Rob Marshall, outro que não ficou propriamente com reputação de louvável, e que “Nove” se chamou por adaptar um musical da Broadway por sua vez influenciado pelo “8 ½” de Fellini (cineasta que por estes dias, e com horários pandémicos sem soirée, está a ser homenageado nas salas da Cinemateca Portuguesa com uma retrospetiva integral).