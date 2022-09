A anarquitetura. David Byrne por Spike Lee no Porto

O cérebro dos bebés tem centenas de milhões de ligações neuronais, muito mais do que as que possuímos quando adultos. Que significa isto? Que os bebés são mais inteligentes do que nós? Que, à medida que crescemos, nos tornamos cada vez mais estúpidos até atingirmos um determinado patamar de estupidez que é aquele em que a maioria de nós se encontra? Mantemos as ligações que nos são úteis e, através de um processo de desbaste e eliminação, desfazemo-nos de todas as outras até que aquelas que restam definem o que somos enquanto pessoas, como vemos o mundo e este, aparentemente, faz algum sentido para nós. É por essa altura que começamos a fazer perguntas como ‘quem sou eu?’, ‘o que desejo?’, ‘como fiz isto?’, ‘o que estão aquelas pessoas ali a fazer?’, ‘estão a olhar para mim?’, ‘são como eu?’, ‘deveria ir falar com elas?’...”

Minutos antes, David Byrne tinha-nos conduzido numa visita guiada pelas circunvoluções, recessos e interstícios do cérebro humano — com modelo tridimensional em exibição — tal como a planeara em ‘Here’, a última faixa de “American Utopia” (2018), o álbum que, concebera, a quatro mãos, com Brian Eno. Mais à frente, por altura de ‘Lazy’ (“Now some folks they got money and some folks lives are sweet, and some folks make decisions and some folks clean the streets, imagine what it feels like, imagine how it sounds, if everything were perfect and everything works out”), observará: “Objetivamente, nunca consegui entender por que razão olhar para uma pessoa deveria ser mais interessante do que olhar para qualquer outra coisa, por exemplo, uma bicicleta, um belo pôr do sol ou um pacote de batatas fritas. Mas... é verdade, observar as pessoas é o melhor.” E, durante 1 hora e 45 minutos, é exatamente isso que Byrne e as 11 câmaras comandadas por Spike Lee nos desafiam a fazer, a partir das imagens e sons captados no palco do Hudson Theater, da Broadway, em Nova Iorque.