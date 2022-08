O negrume e a violência de Mariana Enriquez. O mal chega em 600 páginas

Em videochamada com o Expresso, a partir de Buenos Aires, Mariana Enriquez admite que em “A Nossa Parte da Noite” encontramos uma síntese de muitas das suas principais obsessões literárias, enquadradas numa narrativa de uma ambição descomunal. “Eu queria escrever um romance bastante longo, embora não imaginasse que terminasse por ser assim tão extenso. Queria viver plenamente a experiência da imersão com as personagens, mas também o desafio de manejar uma estrutura enorme, o que é sempre muito difícil. Por um lado, importa manter sempre a atenção do leitor, o seu interesse pelo que vai acontecendo, mas também é necessário pensar no ritmo geral das várias histórias. Tem de haver pausas, respirações, picos dramáticos e mesetas em que a tensão se atenua.” Durante a escrita, a estrutura inicial, mais rígida, com quatro secções de estilos e tons contrastantes, foi estilhaçada. As vozes e pontos de vista ampliaram-se dentro de cada parte, as quatro secções passaram a seis, incluindo um capítulo que é uma espécie de núcleo do romance, um falso relato jornalístico que dá conta da descoberta de uma vala comum onde se acumulam dezenas de corpos, mortos durante os dias de chumbo da repressão levada a cabo pelo regime do general Videla. “Eu sou jornalista de profissão [subeditora do suplemento cultural do diário ‘Página/12’] e quis que o jornalismo fosse um dos vários registos de escrita presentes no livro. É um discurso que pressupõe a procura do que é factual, do que se pode documentar, e o texto que atribuo a Olga Gallardo [uma personagem muito secundária] cria esse efeito de verdade dentro da ficção. Mas eis a ironia: nada do que ela conta existe ou aconteceu. Fiz questão de inventar tudo. Nenhum detalhe é real. Na América Latina existem, infelizmente, muitas valas comuns. No entanto, aquela é imaginária, tal como a povoação e até o grupo guerrilheiro em que militavam a maior parte das vítimas. Existiram grupos semelhantes, sim, embora nenhum naquela zona.”

Desde que publicou o primeiro livro aos 21 anos (“Bajar Es lo Peor”), Mariana Enriquez nunca abandonou o reduto do género fantástico, na confluência do horror com o macabro. Agora, aos 46 anos, considera-se uma escritora “ainda bastante jovem” e não sabe ao certo que direções a sua escrita tomará no futuro, mas garante que permanece neste território literário, mesmo sabendo que é olhado com desconfiança por muitos (ou até considerado menor), simplesmente porque para aí tende o seu instinto. “Continua a parecer-me a melhor maneira de chegar às realidades de que me interessa falar.” No caso de “A Nossa Parte da Noite”, que se centra numa espécie de seita (a Ordem) liderada por três mulheres, que comunicam com os deuses através de um médium que convoca a “Escuridão”, à qual é preciso sacrificar vidas humanas e partes dos corpos dos “iniciados”, a escritora diz que essa premissa foi a base de que partiu, para logo a articular com os temas que a obcecam: a política e as relações de poder na América Latina. “A questão dos ‘desaparecidos’ está sempre presente, bem como a ideia de herança, neste caso a herança de formas do mal. Na Argentina, as famílias poderosas perpetuam-se, vemos sempre os mesmos apelidos nos lugares em que as coisas se decidem, há uma noção muito forte da posse da terra e dos bens materiais. No livro, isso estende-se aos próprios corpos de quem trabalha ou é dominado. Quis explorar os meandros desse poder oculto, até certo ponto impossível de contrariar, como se por detrás dele existisse efetivamente uma conexão sobrenatural que o mantém.”