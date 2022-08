As tragédias divertidas de Tchekhov. Por Pedro Mexia

Anton Tchekhov tornou-se conhecido escrevendo sketches humorísticos para a imprensa. E as suas peças curtas, uma dezena, em registo de vaudeville, tinham também esse propósito: ganhar fama e dinheiro. Algumas delas sobreviveram bem ao tempo, mas o que mais notamos quando as lemos ou vemos hoje é o esboço ou o aperfeiçoamento dos mecanismos e obsessões que conhecemos das peças longas, ou até dos contos. Como nota o tradutor desta reunião de oito textos breves, António Pescada: “Nas peças de ‘grande formato’ (...), as personagens têm sonhos e aspirações que não se realizam (...); nas peças em um acto as personagens têm apenas pretensões lastimáveis, preocupações mesquinhas e absurdas.” Não sendo essenciais como as longas, as peças curtas de Tchekhov são o exercício cénico de uma competência específica inconfundível: a observação atenta e mordaz, tão empática quanto desencantada, tragicómica por natureza.

Duas destas peças são, segundo a classificação do autor, “estudos dramáticos”. Um desses estudos, “Na Estrada Real” (1884), destaca-se do conjunto em termos de tom. Situada numa taberna à beira da estrada, a peça tem como personagens vaqueiros, peregrinos, operários e vagabundos, um acampamento de miseráveis, deitados a monte, a querer descansar, lamentando-se das suas desgraças, atazanando-se por desfastio. É provavelmente a peça curta de Tchekhov com mais potencialidades dramatúrgicas, pelo aglomerado de corpos e a cacofonia de vozes, as vitimizações monologantes e os diálogos quezilentos. Pobres, bêbedos, enganados, tresloucados, os homens querem dormir, e que os deixem dormir, mas também querem contar e comparar as suas desventuras. Um dos desgraçados, embora seja um latifundiário, não sofre menos do que os outros, e o seu desgosto amoroso introduz uma constante nestes textos, a misoginia discursiva, um pouco teórica, e em legítima defesa.

