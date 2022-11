“Lorenzaccio”. A virtude do assassino numa peça de teatro fantasmagórica

O início da produção dramatúrgica de Alfred de Musset (1810-1857) foi marcado pelo fiasco da sua peça “La Nuit vénitienne ”. A partir dessa altura, Musset concebe o projeto “Un Spectacle dans un fauteuil” — “Um Espetáculo numa Poltrona”, no qual a leitura passa a substituir a eventualmente humilhante prova da representação cénica. É neste contexto criativo e programático que a peça “Lorenzaccio” é publicada, em 1834. A fonte imediata foi a “cena histórica” de George Sand “Uma Conspiração em 1537”. A escritora, na altura do seu romance com Musset, cedeu-lhe a peça a que não parecia atribuir grande importância. Alfred de Musset consultou a fonte de George Sand, ou seja, a “Storia Fiorentina”, ou “Crónicas Florentinas”, de Benedetto Varchi (1503-1565) e, em breve, as seis cenas de Sand passaram às 39 cenas, em cinco atos, de “Lorenzaccio”. A personagem central é Lorenzo de Medici, primo de Alexandre de Medici, duque de Florença, chamado Lorenzaccio de maneira depreciativa em razão do aspeto sombrio e tortuoso do seu carácter, do seu comportamento e da sua estrutura moral. Alexandre de Medici acede ao poder em 1531, e governa em oposição aos defensores da república florentina, em grande parte representada pelos membros principais da família Strozzi. Lorenzo chega a Florença decidido a tornar-se íntimo do Duque, o que de facto consegue. Serve de intermediário entre as duas fações políticas em oposição, não olha a meios para conseguir os seus fins, é odiado pelos defensores da república, mas aloja-se, de facto e imutavelmente, no mais fundo da confiança e do coração do Duque, que na peça é uma personagem brutal, cruel, dissoluta e sem escrúpulos. Lorenzo, contudo, tem um único e último fito — matar o Duque. É este aspeto que faz da sua personagem um ser extraordinariamente complexo, no qual a duplicidade não é uma simples demonstração de falsidade ou um traço de um qualquer “mau carácter”. Lorenzo — Lorenzaccio — é uma personagem capaz de um conjunto de reflexões, sobre si mesmo e sobre os outros, que sustentam a propósito de um assassinato, historicamente verificado e conhecido, uma visão das pessoas e do mundo que atravessa, vertiginosamente, as fronteiras geográficas e os séculos que separam o dia de hoje da época a que a peça se reporta.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.