Antigas residências reais a (re)descobrir

Nem todas as residências reais chegaram aos nossos dias. O terremoto de 1755 fez cair por terra o Paço da Ribeira, salvando-se D. José e a sua família porque por esses dias estavam numa outra casa sua: o Palácio de Belém. Com um núcleo primitivo do século XVI, ampliado pelo Conde de Aveiras no século XVII, foi adquirido por D. João V em 1726 para ser casa de veraneio. Nos jardins surgiu um primeiro jardim zoológico (o chamado Pátio dos Bichos, que ainda hoje podemos ver) e em 1787 ali foi construído um picadeiro (que mais tarde serviu o Museu dos Coches). Algo abandonado depois das invasões francesas, foi recuperado por D. Maria II em 1854, servindo a família real e acolhendo alguns convidados seus até 1910. Desde então é a sede da Presidência da República.

Mas Belém não é caso único. E em Lisboa há mais memórias vivas de antigas residências reais. E se o velho Paço da Alcáçova (no Castelo de São Jorge), o palácio da Quinta de Alcântara (usado por D. João IV e que ficava perto do Largo do Calvário) e o Paço da Ribeira há muito que não fazem parte do mapa da cidade, há um palácio em Santos que guarda memórias dos tempos de D. Sebastião. Tanto que ali terá tomado a sua última refeição antes de partir para Alcácer Quibir, numa mesa de pedra ainda hoje preservada nos jardins. Trata-se do Palácio de Santos, que acolhe a Embaixada de França. O edifício atual é bem diferente do que ali terá surgido nos tempos de D. Manuel I, que o adquiriu em 1497 para casa de recreio. D. Sebastião foi o último monarca a habitar o palácio, que seria depois parcialmente destruído por uma explosão, seguindo-se uma etapa de reconstrução no século XVII. O palácio atual, que apresenta elementos do barroco português, começou recentemente a ter uma agenda regular de visitas guiadas.