E se toda a vida for uma mentira? Bem-vindo a “The Undoing”

Encontrar o equilíbrio perfeito não é tarefa fácil e acertar as doses numa nova receita está ao alcance de poucos, pelo que é normal repetir-se um prato bem recebido por todos. É assim na cozinha como na televisão, mesmo quando não se trata de culinária. O mais próximo que aqui vemos disso é, possivelmente, Grace Fraser (Nicole Kidman) a preparar uma torrada. Já David E. Kelley, vencedor de 11 Emmys e responsável pela adaptação televisiva de “Big Little Lies”, parece tentado a pegar nos ingredientes de um grande sucesso anterior e replicá-los num novo projeto. Se não, vejamos. Em “The Undoing” há uma escola de elite, uma comunidade de classe alta, um grupo de mães que parece funcionar como um clã, uma mãe outsider cujo filho terá entrado no colégio com bolsa, alguns maridos ausentes e outros perfeitos, uma festa de angariação de fundos que parece precipitar algumas desgraças e, já se disse, Nicole Kidman (também garantida em “Nine Perfect Strangers” no próximo ano, uma vez mais a partir de Liane Moriarty).

Até aqui tudo aponta para que a nova minissérie seja decalcada de “Big Little Lies”, mesmo que o ponto de partida sejam volumes diferentes — “Pequenas Grandes Mentiras” (ASA) de Liane Moriarty e “Já Devias Saber... Agora é Tarde Demais” (Presença) de Jean Hanff Korelitz, vale a pena referir. Felizmente, e voltando por instantes ao bolo, “The Undoing” apenas usa a mesma cobertura de “Big Little Lies”. As semelhanças à primeira vista são mesmo um truque de David E. Kelley. Ainda bem que assim é. Longe da crónica quotidiana, a nova minissérie da HBO — adiada no calendário de estreias HBO Max durante meses, por conta da pandemia —é um thriller psicológico centrado na terapeuta conjugal Grace Fraser.