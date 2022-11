Dois teatros, uma letra. De que lado está a verdade?

Tudo poderá ter começado nas redes sociais; tudo poderá ter começado com a notícia de que uma companhia de teatro, conhecida e publicamente reconhecida, se iria separar, ou se teria separado. A companhia em questão é auéééu. O resultado do tal rumor de separação é um projeto chamado “F”, que começa com a representação de um ato jurídico, durante o qual são ouvidos alguns elementos da companhia em questão. Justamente, a questão — ela vai pela designação de “fraude de programação”, uma expressão tão clara como a mais longínqua constelação em noites de nuvens e tempestade, ou em dias de sol abrasador. A questão também é a da divisão da companhia, ou melhor, a cisão da companhia, ou antes, a crise que terá levado a que alguns elementos abandonassem a companhia. Confuso? Não, ainda é só o princípio. A companhia tinha, ao que parece, e antes da bronca, o projeto de conceber um espetáculo com a peça “Leão Marinho”, um inédito — enfim, mais ou menos inédito — de Samuel Beckett. A meio dos ensaios, zás!, as coisas ficam turvas, tão turvas como a ideia de verdade, ou como a clareza dos factos nas administrações centrais das grandes democracias contemporâneas. Aparentemente, o diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II tinha aceitado o projeto, tinha-se mesmo pronunciado em termos simpáticos sobre ele — parece haver provas disso, ocorrem durante o espetáculo. Mas a companhia tinha, desde sempre, a discórdia interna como motor de criação artística, e as coisas terão avançado demais pelas zonas de turbulência. Da discórdia à saturação, e da saturação à divisão e deserção, o passo foi tomado.

