Ben Macintyre, o historiador que sabe tudo sobre espionagem. “Não consigo guardar segredos”

Antigo jornalista do diário “The Times”, Ben Macintyre dedicou-se, na última década e meia, ao estudo do mundo nebuloso da espionagem do século XX. Macintyre escreve sobre espiões de carne e osso, homens e mulheres que sobrevivem num mundo de sombras, sem carros descapotáveis, louras em biquíni ou vodkas martinis. Os espiões de Macintyre são reais. Entre os seus 13 livros (quatro deles publicados em Portugal) contam-se vários best-sellers mundiais sobre os agentes dos serviços secretos que tiveram uma influência decisiva no desfecho da Segunda Guerra Mundial. Estes agentes são deliciosamente excêntricos, algo amadores, a roçar a imoralidade. Nos últimos anos, Macintyre escreveu sobre outro tipo de espiões. Mais frios, profissionais, calculistas. E brutais. Os dois últimos livros publicados no nosso país são sobre os dois agentes duplos que mais marcaram a história da Guerra Fria: Kim Philby, do britânico MI6, um traidor que operou durante três décadas como toupeira da União Soviética; e Oleg Gordievsky, um coronel do KGB que ao longo de 12 anos traduziu para o Ocidente os mecanismos internos da política do Kremlin. “Na verdade, todos nós somos agentes duplos”, diz Macintyre, de 56 anos. “Todos nós temos uma sombra. Gostamos da ideia de estar no meio de gente e esconder um segredo. Por isso eu gosto tanto das histórias de espiões”, diz. Fala com o mesmo entusiasmo que está presente na página escrita, um entusiasmo que transforma muitos dos seus livros naquilo a que os ingleses chamam page-turners: livros tão entusiasmantes que são difíceis de largar das mãos. Ben Macintyre recebeu o Expresso em casa, no centro de Londres.

