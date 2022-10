As pequenas vitórias de “Última Hora”. No Teatro Nacional D. Maria II

Diz-se muitas vezes que nada dura para sempre; julgo ter ouvido dizer, também, que os diamantes são eternos, mas deve ser uma exceção; diz-se, ainda, que há coisas que duram para sempre, mas não é certo quais sejam tais coisas. Podemos arguir que a alma, por exemplo, é eterna, mas isso implica discutir num plano diferente, sair daquilo que é trivial, banal, prosaico. “Última Hora” é, num primeiro momento, uma coisa banal; ou melhor, uma peça de teatro sobre coisas banais, sobre um jornal que está para acabar e que se chama “Última Hora”. “Todos os dias morrem jornais desde que há jornais”, diz uma personagem, a certa altura, e que é também o diretor do jornal. No início (mas só no início...) é isso mesmo, como diz o autor, Rui Cardoso Martins, ao conversarmos sobre a sua peça, é sobre “um jornal que está a acabar e sobre as pessoas que ali estão. Como é que vão reagir”.

