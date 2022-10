Um festival Temps d’Images para uma arte livre

Aviso prévio: neste espetáculo, toca-se. É deste desconcerto que vivemos os tempos atuais. A peça é “I’d Rather Not”, de Andresa Soares (Galeria Appleton, 23 e 24 de outubro). O festival Temps d’Images inicia esta semana a sua edição de 2020. Chamaram-lhe “Ainda Há Tempo”, mas foi pura coincidência. O título desta 18ª edição surgiu antes da pandemia. Agora parece um repto à mobilização de todos para não perdermos a humanidade e para a arte poder guardar algo da sua liberdade de expressão. Entre 9 de outubro e 30 de novembro, em diversas salas de Lisboa, há teatro, dança, performance, documentário... com estreias absolutas, reposições, criadores com longo percurso e outros novíssimos.

“A opção era cancelar”, diz Mariana Brandão ao Expresso. “I’d Rather Not”, a peça de Andresa Soares, não podia ser adaptada às normas do distanciamento social, não seria a mesma coisa. Salvaguardadas as diligências de saúde pública e avisados os espectadores do toque, o espetáculo vai acontecer, cumprindo a natureza relacional que a peça propõe na sua essência.