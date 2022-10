Regal não passa filmes nos EUA até ao fim da pandemia: um impasse para 45 mil trabalhadores

Depois de ter reaberto nos Estados Unidos e na Europa durante o verão, a Regal Cinemas anuncia que irá encerrar esta quinta-feira 663 salas nos EUA e no Reino Unido. Isso faz com que todas as 536 salas de exibição, distribuídas por 42 dos Estados do território norte-americano, fechem as portas.

A decisão, explica a cadeia detida pela empresa britânica Cineworld, será mantida por tempo indeterminado, até ser declarado o fim da pandemia, colocando em risco 45 mil postos de trabalho.

A escassez de novas produções e principalmente de grandes blockbusters, uma vez que a pandemia parou a indústria cinematográfica, sustenta o encerramento. “Esta não é uma decisão que tomamos levianamente. Fizemos tudo ao nosso alcance para mantermos uma reabertura segura e sustentável nos EUA, mas ainda não foi o suficiente para atrair o público”, justifica em comunicado Mooky Greidinger, diretor-geral da Cineworld.

“Infelizmente, não podemos operar sem um fluxo adequado de produtos e, infelizmente, vimos o número de audiência cair para níveis minúsculos e insustentáveis. O atraso de Bond foi um grande golpe”, acrescenta o responsável.

É que o agente secreto mais famoso do mundo vai chegar atrasado ao grande ecrã para a sua missão cinematográfica mais recente, com o lançamento de “No Time To Die” adiado pela segunda vez, desta feita empurrado para abril de 2021.

Também outros sucessos de bilheteira previstos para este ano foram reagendados para o próximo, tais como “Ghostbusters: Afterlife”, “Fast and Furious”, “Godzilla vs Kong”, “Mulan”, “Black Widow” ou “Wonder Woman 1984”.

As consequências da decisão do encerramento foram imediatas, nomeadamente na bolsa, com uma queda de 60% no valor das ações da empresa negociadas aquando da abertura do mercado financeiro de Londres esta segunda-feira. Só no primeiro semestre deste ano, a Cineworld contabilizou uma perda de 1,6 mil milhões de dólares (1.400M€) no primeiro semestre de 2020.