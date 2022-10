Morreu Eddie van Halen

O músico Eddie van Halen morreu esta terça-feira vítima de cancro na garganta. A notícia foi avançada no Twitter pelo filho do músico, Wolf van Halen.

"Não acredito que tenho de escrever isto, ma so meu pais perdeu a sua longa e dura batalha contra o cancro", começa por dizer no tweet. "Ele foi o melhor pai que eu podia ter imaginado. Tudo o que partilhei com ele fora e dentro do palco foi uma bênção", prossegue.

"Tenho o coração partido e acho que nunca vou recuperar verdadeiramente desa perda", escreve ainda. E a seguir despede-se do pai.

Os Van Halen foram formados em 1972 e tornaram-se o grande projeto artístico de Eddie, guitarrista. O vocalista era David Lee Roth.