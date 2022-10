Entender a Shoá. O “Holocausto” segundo Irene Flunser Pimentel

Não são muitos os livros que, em português, se referem ao Holocausto. Isto porque, sobretudo, não existem muitos investigadores capazes de os escrever. Ressalvando abordagens parciais, referentes a um ou outro aspeto ou perspetiva mais específicos, não existia ainda uma aproximação sistemática que desse uma panorâmica abrangente e contextualizadora sobre o que foi o genocídio de judeus durante a II Guerra Mundial. Com “Holocausto”, de Irene Flunser Pimentel, isso acabou de mudar. Num volume de quase 600 páginas, a historiadora debruça-se sobre o tema tentando, desde logo, desfazer as confusões — e são muitas — em que está mergulhado. Ordena o campo minado da datação dos diferentes estádios da chamada “Solução Final” a partir da extensa e variada historiografia que a sustenta; explica o emaranhado de teorias que surgiram na tentativa de explicar como, quando e porquê — e por obra de quem — o extermínio de judeus se tornou uma das principais finalidades do regime nazi. Esclarece conceitos e oferece definições, assumindo-se como uma “espécie de manual” que pode ser consultado tanto por professores como por curiosos informados que pretendam saber mais acerca deste capítulo da História.

Dividido em duas partes, o livro aspira à totalidade, que de alguma forma atinge. Vai do geral ao particular, com uma primeira parte dedicada à perceção do que foi o Holocausto e dos instrumentos que o serviram, e uma segunda parte que passa pelo modo como o Estado Novo acolheu e se posicionou perante uma tal conjuntura e as suas vítimas, o modo como a guerra se ramificou brutalmente para leste, o caso dos judeus húngaros e o julgamento dos criminosos nazis. Porém, é logo na Introdução que somos conduzidos ao âmago dos objetivos do volume: derrubar lugares-comuns e “falsas ideias feitas”, confusões como aquela que subsiste “entre a repressão política e o extermínio racial”, clarificar o que foram os campos de trabalho, de concentração e de extermínio, e a razão por que o Holocausto foi um processo cuja “genealogia não se compadece com uma linearidade cronológica”.