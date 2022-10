O realizador de “Call Me By Your Name” fez uma série. O tema é a adolescência, essa “grande figura cinematográfica”

A primeira vez que os vemos é no balcão dos perdidos e achados do Marco Polo, o aeroporto que serve Veneza. Vieram de Nova Iorque com escala em Amesterdão, perderam-se malas pelo caminho. Fraser (Jack Dylan Grazer), bigode imberbe e cabeleira loira, unhas pintadas e fones nos ouvidos, projeta no olhar vazio as suas angústias de adolescente. Tem aquela aura de inquietude que reconhecemos nos heróis de um Larry Clark, embora as coisas aqui não sejam tão viscerais.

Fraser troca umas palavras com Sarah e chama mãe àquela mulher de rosto cavado em que reconhecemos Chloé Sevigny. Ao lado desta, está outra mulher, Maggie, papel da brasileira Alice Braga. Só quando a família chega à base militar norte-americana de Chioggia, a sul de Veneza, defronte para o Adriático, e se instala num apartamento “que dá ares a Nova Iorque”, nos apercebemos que Sarah e Maggie são um casal — e Fraser um rapaz com duas mães. Porquê a base militar? É que a coronel Sarah foi destacada para dirigir em Chioggia aquele pedaço de solo italiano ocupado por americanos, herança ainda presente da II Guerra Mundial.