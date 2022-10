Neil Faulkner assina “Uma História Radical do Mundo” sobre os últimos sete milhões de anos

Na edição original, este livro integra uma lista de um clube que é uma reencarnação do velho Left Book Club (1936-1948), que disponibilizou obras de autores como Koestler, Orwell e Malraux ao público de esquerda no Reino Unido. Neil Faulkner admite expressamente não ser um historiador desinteressado, assumindo a sua perspetiva marxista à partida. A luta de classes é o motor da história, e pôr isso em relevo será uma forma de contribuir para a transformação social que as crises do capitalismo exigem.

No final da obra surge uma lista de recomendações concretas destinadas aos revolucionários dos nossos dias. Entre elas: ligar as diversas campanhas contra a opressão e a exploração, mobilizar a maioria dos trabalhadores e “organizar os revolucionários em redes de ativistas capazes de liderar e organizar a resistência de massas a partir de baixo”. Tudo isto poderia fazer pensar no livro como um panfleto dirigido aos convertidos e apenas a eles. Na realidade, não é assim.

Embora a narrativa de Faulkner tenha uma perspetiva bem definida, é apresentada com ciência e talento mais do que suficientes para justificar a atenção de leitores de inclinação bastante diversa. Cobrindo literalmente os últimos sete milhões de anos, Faulkner põe em relevo a lógica que liga a invenção da agricultura e a consequente possibilidade de acumular excedentes ao capitalismo moderno. O elemento de ligação é o aparecimento de classes que procuram conservar a sua riqueza, concorrendo umas com as outras e explorando os pobres. Daí vêm as guerras, o imperialismo e muitas outras desgraças, mas também a resistência dos explorados, que às vezes muda a história e outras vezes... podia tê-la mudado.

