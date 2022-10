José Eduardo Agualusa: “É a palavra que cria a realidade”

Uma tempestade com muitos relâmpagos corta o acesso da Ilha de Moçambique ao continente, ao mesmo tempo que falha a internet e todas as comunicações exteriores se suspendem. É neste huis clos que José Eduardo Agualusa, em “Os Vivos e os Outros” (Quetzal), deixa as suas personagens, fora do tempo, à procura da melhor maneira de recomeçar do zero.

Vários escritores africanos ficam confinados numa ilha minúscula, durante uma semana, por causa de uma ameaça de fim do mundo. O seu mais recente romance foi concluído em novembro do ano passado e poucos meses depois surgiu mesmo uma ameaça global, sob a forma de pandemia. Como é que reagiu a esta coincidência?

Das semelhanças entre a minha ficção e a realidade, a que me impressiona mais é o facto de estes escritores estarem presos num tempo irreal. Num limbo. E esse tempo no qual eles estão presos lembra, de facto, estes dias terríveis e extraordinários que temos vivido.

